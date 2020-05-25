طائرتا استطلاع معاديتان حلقتا فوق عدد من المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2020 - 22:42

طائرتا استطلاع معاديتان حلقتا فوق عدد من المناطق

منذ 1 ساعة 25 May، 2020
خرق جوي اسرائيلي
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 25/5/2020 الساعة 12.40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا ومناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.45 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 12.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.25 من فوق بلدة يارون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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