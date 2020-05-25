طائرتا استطلاع معاديتان حلقتا فوق عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 25/5/2020 الساعة 12.40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا ومناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.45 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 12.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.25 من فوق بلدة يارون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام