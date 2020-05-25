النائب كنعان: لجنة تقصي الحقائق ستجتمع خلال يومين للوصول إلى حقيقة الأرقام لا التسوية عليها

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث لل otv، أنه سيجمع اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق “للمرة الأولى في اليومين المقبلين، بهدف الوصول إلى حقيقة الأرقام، لا التسوية عليها”، مردفا “علينا في التفاوض عدم إضاعة أوراق القوة الداخلية والاقتصاد والتضحية به”.

وشدد على أن “الاصلاحات واجبة بالتوازي مع صندوق النقد، ورئيس الجمهورية الذي التقيته اليوم مصمم عليها في قطاع الكهرباء وخدمة الدين والفوائد والمعابر الشرعية قبل غير الشرعية، وأن تكون موازنة 2021 من دون استدانة من الخارج”.

وعما إذا كان سيقر ال”كابيتال كونترول” الخميس، قال: “موضوع الكابيتال كونترول شائك، والتواصل مستمر مع الهيئات الاقتصادية والمصارف وأصحاب الرأي الآخر، والاتجاه لاقراره الخميس مع الأخذ بالملاحظات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام