حزب الله في صيدا هنأ بعيدي الفطر والتحرير وعرض حصيلة التقديمات الاجتماعية خلال رمضان

هنأت منطقة صيدا في حزب الله، في بيان، “أهلنا في مدينة صيدا وبلدات الجوار، وعلى رأسهم كل الفاعليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والأهلية، بمناسبة عيدي الفطر السعيد والمقاومة والتحرير”، متمنية أن تعود المناسبة “على الجميع، بالخير والبركات وبمزيد من الإنتصارات والعزة، وأن يكون العيد القادم وقد تغلب بلدنا على الوباء وأصبح في أحسن حال على كل المستويات”.

وعرضت في بيانها ل”واقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر رمضان المبارك”، مشيرة إلى أن الفرع الاجتماعي في المنطقة اختتم نشاطه ضمن حملة “ارادة وايمان”، من خلال لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها “والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، حيث بلغ حصاد الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك لعمل تلك اللجان 516 مليون ليرة لبنانية، شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات والفوار الأعلى وعدد من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، ومخيم عين الحلوة. فيما تركز عمل المطبخ اليومي في بلدات الغازية، بنعفول، عنقون، حارة صيدا وتعمير عين الحلوة”.

وأعلنت أن “حصيلة التقديمات الاجتماعية منذ بداية شهر رمضان حتى تاريخ الثالث والعشرين من أيار الجاري، بلغت مليارا ومئية واثنين وثمانين ليرة لبنانية”، وشملت 41,000 مستفيد، كالتالي:

1- الحصص التموينية: 5311 حصة.

2- الحصص الغذائية (خضار ولحوم ودجاج وخبز): 10816 حصة.

3- وجبات الإفطار اليومية الساخنة: 16049 وجبة.

4- التقديمات المالية النقدية: 2843 مستفيدا.

5- الألبسة وكسوة العيد لأكثر من 4359 مستفيدا.

6- أدوية وخدمات صحية واستشفاء ل 406 مستفيدين.

7- حصص قوارير غاز ل136 مستفيدا.

8- أثاث منزل ل 480 مستفيدا.

9- حصص ألعاب ل100 طفل.

10- حبوب زراعية ل500 مستفيد.

وقد شكر الفرع الإجتماعي “أصحاب الأيادي البيضاء، على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، داعيا إلى “الإستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام