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May 25 2020 - 20:06

تجمع علماء عكار: نهنئ جمهور المقاومة بتحرير الأرض

منذ 1 ساعة 25 May، 2020
اخبار
لبنان

توجه “تجمع علماء عكار”، في بيان لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ب”التبريك والتهنئة لجمهور المقاومة الذين فهموا معنى التضحيات فقدموا الشهداء، والجرحى، والمجاهدين، في سبيل مواجهة اليهود الصهاينة، وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات”.
وأشاد ب”الدور الجوهري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشقيقة سوريا الأسد، في احتضان المقاومة ودعمها لتكون على أتم الجهوزية في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي والاستكبار الأميركي الممنهج على منطقتنا”.
وأكد “أن عكار ستبقى حاملة لبندقية المقاومة، ومستعدة للمواجهة الكبرى التي تحفظ كرامة لبنان وسيادته، وتحميه من عواصف الفتن المذهبية والطائفية”.
وختم: “مستقبل المنطقة لن يكون خاضعا للهيمنة اليهودية، بل سيكون حتما منتصرا عزيزا بتحرير الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، وزوال الكيان الغاصب لفلسطين إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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