أ.ف.ب: وفيات كورونا المستجد في السويد تتجاوز 4 آلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2020 - 17:12

أ.ف.ب: وفيات كورونا المستجد في السويد تتجاوز 4 آلاف

منذ 2 ساعة 25 May، 2020
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