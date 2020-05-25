اللقاء التشاوري يهنىء اللبنانيين بالمقاومة

هنأ “اللقاء النيابي التشاوري” في بيان، الشعب بعيد المقاومة والتحرير، مؤكدا أن “المقاومين المؤمنين بقضيتهم قدموا للبنانيين وللأمة جمعاء قبل عشرين سنة هدية متوجة بالدم والعز والكرامة، وأجبروا قوات العدو الصهيوني على الانسحاب من الجزء الأكبر من أرض الجنوب المحتلة آنذاك بدون قيد او شرط أو مفاوضات أو إملاءات”.

ودعا الى “استلهام هذه التجربة المشرقة التي أثبتت في مسار الصراع العربي الاسرائيلي أن هذا العدو لا يفهم غير لغة القوة، وأن كل ما يتم الترويج له اليوم حول صفقة القرن ليس أكثر من محاولات يائسة لتصفية القضية ستحبطها إرادة المقاومة وايمان الشعوب بحقوقها”.

وتمنى على اللبنانيين أن “يكرسوا رمزية هذا الانتصار عبر وحدتهم وتضامنهم، لتحرير ما تبقى من ارض لبنانية محتلة ولمؤازرة صمود الشعب الفلسطيني العظيم ونصرة القضية الفلسطينية المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام