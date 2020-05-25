مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي الشائعات التي طاولت صحة الرئيس عون: ستتم ملاحقة مطلقي الشائعات ومروجيها

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان انه “دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.

ونفى مكتب الاعلام في بيانه نفيا قاطعا هذه الروايات والتي لا اساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الاخذ بها، ويلفت الى أن بثها تحظره القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام