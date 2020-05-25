تقرير يكشف نظام غذائي غني بالبروتين يساعد على فقدان الوزن الزائد

تعرض السمنة المفرطة الإنسان لخطر الإصابة بحالات طبية مختلفة مثل داء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين على الشعور بالشبع، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد على فقدان الوزن الزائد وتقليل دهون البطن بشكل طبيعي.

وتشير أبحاث إلى أنه يجب مراجعة الطبيب أولاً قبل إضافة الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.

وهذه بعض أفضل الأطعمة التي تحتوي على البروتين والعناصر الغذائية التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد:

الفاصولياء: تحتوي الفاصولياء على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تساعدك على فقدان الوزن الزائد وتحسين صحة الأمعاء وتقليل الأمراض.

القرنبيط: يحتوي القرنبيط على كمية عالية من البروتين، والألياف الغذائية، وفيتامين ب 1، والمغنيسيوم، والعديد من الفيتامينات والمعادن، وكمية قليلة من السعرات الحرارية.

البيض: مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية ومختلف العناصر الغذائية الأساسية للجسم، وتشير الدراسات إلى أن تناول البيض يمكن أن يساعدك على إدارة وزنك، وتجنب خطر الإفراط في تناول الطعام.

سمك السلمون: تحتوي الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون صحية لها فوائد عديدة، منها تحسين وظائف المناعة وفقدان الوزن بشكل أفضل.

يعد سمك السلمون أيضاً مصدراً رائعاً للبروتين مما يعني أنه يعتبر مادة غذائية أساسية للمساعدة على فقدان الوزن الزائد.

المكسرات والبذور: تعد المكسرات والبذور مواد غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات يومياً لا يساهم في زيادة الوزن على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، على العكس من ذلك، تم ربط الاستهلاك المنتظم للمكسرات بتحسين فقدان الوزن ومستويات الكوليسترول في الجسم.

المصدر: سبوتنيك