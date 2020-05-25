جونز هوبكنز: 638 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأحد 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وفي المجموع، سجلت في البلاد رسميا 1.641.585 إصابة بكوفيد-19، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن البيت الأبيض، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن المواطنين غير الأميركيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ 14 التي سبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أميركا، مضيفة في بيان ان هذا “التحرك اليوم سيساعد على ضمان ألا يصبح الرعايا الأجانب الذين كانوا في البرازيل، مصدرا لمزيد من الإصابات في بلادنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية