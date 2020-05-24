عبد السلام: الإصرار على تكريس التوحش والدموية لن يجلب للمعتدين أي أمن وسيندمون

دان رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام “التصعيد الخطير لتحالف العدوان الأمريكي السعودي يوم عيد الفطر الاحد والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين”.

وقال عبد السلام الاحد “في أول أيام عيد الفطر المبارك غارات مكثفة لقوى العدوان السعودي الأمريكي طالت محافظات عدة وارتكاب مجزرة في مران بصعدة”، وأكد أن “الإصرار على تكريس التوحش والدموية وفرض الحصار على اليمن لن يجلب ذلك للمعتدين أي أمن وسيندمون بإذن الله تعالى”.

وكان قد استشهد وأصيب عدة مواطنين يمنيين الاحد بغارات لطيران العدوان على منطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 48 غارة على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة خلال الساعات الماضية، هذا وقد واصل العدوان خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالحديدة.

المصدر: موقع انصار الله