اليمن: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خروقاتِها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية، باستهدافها الأحياءَ السكنيةَ بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، مَا تسبّب في إصابة طفل بمديرية الدريهمي المحاصرة.

وأكد مصدر أمني بالحديدة “إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في قرية المُنْقُم بمديرية الدريهمي المحاصرة إثر قصف المرتزقة لمنازل وممتلكات المواطنين”.

وأدان المصدر “استمرار قوى العدوان في استهداف المناطق السكنية والتمادي في خرق وقف إطلاق النار بجرائم تستهدف حياة المدنيين”، ودعا “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الانسانية والاخلاقية والقانونية والعمل على وقف جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في الحديدة”.

المصدر: موقع انصار الله