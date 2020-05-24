فرنسا: تسجيل أقل ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ فرض الإغلاق

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة “ارتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد بنسبة 0.1% الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة”، واضافت ان “عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا”، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 أبريل/آذار الماضي.

ولفتت الوزارة الى ان “عدد المرضى في غرف العناية المركزة، فيستمر بالانخفاض منذ 6 أسابيع دون انقطاع وانخفض بواقع 10 أشخاص أو 0.6% خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 1655 شخصا”.

ولم تنشر فرنسا حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تنشرها الاثنين.

المصدر: روسيا اليوم