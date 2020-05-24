مستشفى الحريري: لا حالات حرجة وإخراج حالة إلى العزل المنزلي

أعلن “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” في تقريره اليومي الاحد عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 389 فحصا وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، 56 مريضا. ولفت الى ان “عدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 17 حالة”.

وأشار التقرير إلى “عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، وبقي مجموع حالات الشفاء من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 191 حالة شفاء”، وأضاف ان “عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة”، وأكد عدم تسجيل حالات حرجة جديدة”.

وذكر التقرير أنه “لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”، واشار إلى أن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام