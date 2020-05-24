نتانياهو خلال جلسة محاكمته بتهم الفساد: هناك من يريد إسقاطي بكل الطرق

أرجئت محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو بعد ساعة من بدئها، من دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات.

وخلال الجلسة، اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو المستشار القضائي للحكومة، بالتواطؤ مع جهات لم يسمها للإطاحة به.

وخلال أولى جلسات محاكمته، بتهم تتعلق بالفساد، قال نتانياهو إن “هناك من يريد إسقاطه بكل الطرق، وبالتالي اسقاط معسكر اليمين”، واقترح أن تكون محاكمه علنية، بدلا من التسريبات.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية “إنها المرة الأولى في تاريخ الكيان التي يواجه فيها رئيس وزراء حالي محاكمة جنائية، ونقلت عن وزير الحرب بني غانتس، إن نتانياهو بريء حتى تثبت إدانته.

المصدر: قناة المنار