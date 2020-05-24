بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات بكورونا في البلدة إلى 5

أعلنت بلدية الوردانية في قضاء الشوف في بيان لها الاحد ان “نتيجة فحوصات الـPCR لخمسين شخصا من المخالطين المباشرين وغير المباشرين للاصابات في البلدة، جاءت جميعها سلبية، باستثناء إصابة واحدة من العائلة المصابة سابقا”.

وأشارت البلدية إلى أن “عدد الفحوصات الإجمالية في البلدة بلغ 97 فحصا، أتت نتائج 92 سلبية و5 ايجابية”.

وتوجهت البلدية إلى الأهالي قائلة إن “المسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها مع القوى الأمنية لحماية منطقتنا، وتطويق انتشار الوباء”، لافتة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام