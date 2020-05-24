بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات بكورونا في البلدة إلى 5 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2020 - 21:10

بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات بكورونا في البلدة إلى 5

منذ 7 mins 24 May، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت بلدية الوردانية في قضاء الشوف في بيان لها الاحد ان “نتيجة فحوصات الـPCR لخمسين شخصا من المخالطين المباشرين وغير المباشرين للاصابات في البلدة، جاءت جميعها سلبية، باستثناء إصابة واحدة من العائلة المصابة سابقا”.

وأشارت البلدية إلى أن “عدد الفحوصات الإجمالية في البلدة بلغ 97 فحصا، أتت نتائج 92 سلبية و5 ايجابية”.

وتوجهت البلدية إلى الأهالي قائلة إن “المسؤولية تقتضي منا جميعا التعاون مع البلدية في الإجراءات التي ستتخذها مع القوى الأمنية لحماية منطقتنا، وتطويق انتشار الوباء”، لافتة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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