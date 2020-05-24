“القومي”: لانتفاضة فلسطينية رابعة ضد الاحتلال والعدوان

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاحد “الاعتداءات الوحشية على أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وعمليات القتل والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال اليهودي وقطعان المستوطنين”. واعتبر أن “هذا النهج يتبعه العدو الصهيوني منذ احتلاله فلسطين، حيث ارتكب مئات المجازر بحق شعبنا، ونفذ آلاف عمليات القتل والاعتقال والاقتلاع”.

وأشار القومي إلى أنه “خلال الايام القليلة الماضية، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين عشرات الاعتداءات في مناطق فلسطينية عديدة، واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين”، وتباع “واضح أن التصعيد العدواني الارهابي المرتفع الوتيرة، يندرج في سياق تنفيذ وعد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية ونهر الأردن، الأمر الذي يجب التصدي له بكل وسائل القوة وعناصرها”.

ورأى القومي أن “مخطط ضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية ونهر الأردن إلى كيان الاحتلال الغاصب، يلقى دعما من الإدارة الأميركية، لأنه الأساس في صفقة القرن المشؤومة لتصفية المسألة الفلسطينية”، واضاف “هذه الصفقة التى تعمل الولايات المتحدة الأميركية لفرضها، بالاشتراك مع أنظمة التطبيع العربية، التي تفرض إيقاعها التطبيعي على ما يسمى جامعة الدول العربية، التي باتت فلسطين خارج نطاق اهتماماتها”.

وأوضح القومي “أمام هذا التحدي البالغ الخطورة الذي يتهدد المسألة الفلسطينية، لا يمكن الركون إلى المواقف الأوروبية الرافضة لمخطط الضم”، ولفت الى ان “دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة تؤكد من خلالها فاعلية موقفها الرافض”، واضاف “لذلك ندعوها إلى ترجمة مواقفها إلى أفعال، بمواجهة المخطط الصهيوني، الذي ستترتب عليه تداعيات خطيرة جدا”.

وحث القومي “أبناء الشعب في فلسطين المحتلة استنهاض الهمم والقيام بانتفاضة فلسطينية رابعة، بمؤازرة من القوى الفلسطينية كافة، وعلى أساس برنامج نضالي مرتكزه الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان”، ودعا “الشعوب العربية كافة الى دعم نضال ابناء الشعب في فلسطين بكل السبل والوسائل، وممارسة كل أشكال الضغط لمحاصرة الأنظمة العربية المطبعة مع العدو الصهيوني، والتي تتآمر على فلسطين وعلى كل دول وقوى المقاومة في أمتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام