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May 24 2020 - 21:10

بلدية البيرة: البلدة خالية من كورونا

منذ 18 mins 24 May، 2020
كورونا في لبنان
لبنان

أعلنت بلدية البيرة في قضاء عكار شمال لبنان في بيان لها الاحد أن “البيرة بلدة خالية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت نتائج فحوصات الPCR لـ88 شخصا من أبناء البلدة، سلبية”.

ولفت البيان الى ان “فريقا طبيا وتمريضيا متخصصا من الجامعة اللبنانية- الأميركية كان قد أخذ عينات من أبناء البلدة الأكثر اختلاطا بحكم أعمالهم، إضافة إلى عينات عشوائية، وذلك في تكميلية البيرة الرسمية، وبالتنسيق مع الفريق الطبي في خلية الأزمة في البلدية”، وتابع “نقلت العينات إلى مختبرات مستشفى رزق، حيث أجريت فحوصات الPCR التي أظهرت أن كل النتائج سلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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