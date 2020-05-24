هنية: لن نعقد أي صفقة تبادل للأسرى قبل أن نطمئن للثمن الذي سيدفعه الاحتلال الاسرائيلي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن “حماس لن تعقد أي صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع الاحتلال”.

موقف هنية جاء في رسالة وجهها الاحد إلى الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال هنية في رسالته للأسرى “كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله”.

وقدم هنية “التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر”، وخص بالذكر أهالي الشهداء والأسرى والمرابطين بالأقصى والأهالي بالضفة وغزة وفلسطينيي الداخل والشتات والأمتين العربية والإسلامية.

وأمل هنية أن يأتي العيد القادم وقد تكون تحررت فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم