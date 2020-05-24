كورونا في غزة.. لا فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الاحد إنها لم تجر أي فحوصات جديدة لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة ان “إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8824 عينة، منها 8769 عينة سلبية و55 عينة إيجابية”، وأشارت إلى أنه “تم تسجيل وفاة لمريضة كبيرة في السن أمس السبت، فيما تم إعلان شفاء حالتين إضافيتين بفيروس كورونا”.

ولفتت الوزارة إلى أن “عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني وصلت إلى 36 حالة مؤكدة”، وتابعت “تم إخراج 13 حالة في حين ما زالت 5 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح”.

المصدر: فلسطين اليوم