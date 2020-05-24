“الجهاد”: إعتداء الاحتلال على أهلنا عند بوابات الأقصى صبيحة العيد هو إساءة لكل مسلم

أكد القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين خضر عدنان أن “اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على شيوخنا وأهلنا عند بوابات الأقصى المبارك صبيحة عيدنا هو مساس بالكل الفلسطيني وإساءة لكل مسلم”.

وقال عدنان في حديث له الاحد إن “صلاة العيد على عتبات الأقصى أغاظت الاحتلال وجنده وشفت صدور قوم مؤمنين”، وأضاف انه “في تكبيرات العيد في فلسطين نستعلي على باطل الاحتلال ونبشر بزواله”.

وشدد عدنان على أن “إصرار شعبنا الكبير على صلاة العيد رغم أخبار كورونا رسالة محبة وفداء لأرضنا ومقدساتنا وتحدٍّ للاحتلال”، وتابع “خاب فأل الاحتلال بالاستفراد بالأقصى المبارك وتحين فرصة كورونا فدونه المهج والأرواح”.

المصدر: فلسطين اليوم