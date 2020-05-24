الخارجية اليمنية: استمرار احتجاز العدوان للسفن عمل تعسفي يفتح باب التصعيد

أكد نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي أن “استمرار احتجاز قوى العدوان لسفن النفط والغذاء عمل تعسفي يقوض الثقة ويفتح باب التصعيد والتصعيد المضاد”.

وقال العزي الاحد إن “‏استمرار حجز السفن عمل تعسفي وغير أخلاقي ويتنافى مع اتفاق الحديدة والقرارات الدولية الداعمة للاتفاق”، وأكد ان “استمرار هذا التعسف من شأنه أن يقوض الثقة في أية محادثات وقد يفتح باب التصعيد والتصعيد المضاد والأمل أن يدرك الجميع أهمية الافراج عن السفن خاصة في ظل ما تستدعيه جائحة كورونا من تفهم وتعاون”.

وكانت “شركة النفط اليمنية” قد قالت في وقت سابق إن “تحالف العدوان الأمريكي السعودي يواصل قرصنته في البحر ويمنع 14 سفينة محملة بالمشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة”.

المصدر: موقع انصار الله