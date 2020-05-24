وحدة الكوارث في صور: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان أنه “لم تسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء بوباء كورونا وتم تسجيل حالة واحدة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير”.

وأشارت الوحدة في بيان لها الاحد الى ان “عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و5 حالات محلية. وقد تماثل تسعة منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

ولفتت الوحدة إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين، ومتابعة نتائج ال PCR الخاص بهم”، وتابعت “من ثم الإشراف على عملية نقلهم إلى قراهم ومدنهم، ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

ودعت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام