الشيخ ياسين: لتعزيز التكافل الاجتماعي ليتخطى الوطن الأزمة التي يعيشها

هنأ رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن “يتخلص لبنان من وباء كورونا ووباء الفاسدين بأسرع وقت ممكن”، داعيا الى “تعزيز حالة التكافل الاجتماعي أكثر فأكثر ليتخطى الوطن الأزمة الحادة التي يعيشها على مختلف الصعد”.

وقال الشيخ ياسين الاحد إن “تزامن عيد الفطر المبارك وعيد المقاومة والتحرير يجب أن يدفعنا أكثر للتمسك بخيار المقاومة التي لولا تضحياتها مع الجيش لما كان للشعب أي عيد”، داعيا “المواطنين الى التقيد بتوجيهات التعبئة العامة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا لان التقيد بها واجب ديني وإنساني ووطني”.

كما بارك الشيخ ياسين بعيد المقاومة والتحرير الذي شكل بداية لمرحلة زوال الكيان الصهيوني”، شاكرا كل “من وقف مع لبنان في تحقيقه التحرير وكذلك في الحفاظ عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام