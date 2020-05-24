السعودية ترصد نحو 2400 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليتجاوز الإجمالي 72 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع الإجمالي العام إلى 72560؛ بينما ازداد عدد المتوفين بسبب تداعيات المرض ليصبح 390، بعد تسجيل 11 حالة جديدة. وأفاد مساعد وزير الصحة، الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أنه تم تسجيل 2284 حالة تعافٍ إضافية؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض المتسبب به الفيروس 43520. وبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالعدوى في السعودية 28650، تشكل ما نسبته 39.485 بالمئة من مجمل الحالات المصابة بـ “كورونا”. وتتصدر السعودية دول الخليج والدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ “كورونا”، وكذلك بعدد حالات التعافي من المرض المتسبب به الفيروس؛ وتصل نسبة الشفاء منه في المملكة إلى نحو 60 بالمئة.

المصدر: سبوتنيك