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May 24 2020 - 16:24

الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

منذ 44 mins 24 May، 2020
اعتداء على المصلين في المسجد الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة عيد الفطر صباح الأحد. وأصيب عدد من المواطنين وكبار السن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بأعقاب البنادق والهروات. واقتحم المصلون الذين تجمعوا بالعشرات حواجز الاحتلال الحديدية واشتبكوا مع قوات الاحتلال وتمكنوا من الوصول إلى ساحة الغزالة عند باب الأسباط لأداء صلاة العيد. واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد الأقصى والذي اقتصرت الصلاة داخله على موظفي وحراس المسجد.

المصدر: فلسطين اليوم

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