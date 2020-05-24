الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” والكويت وعُمان تحصيان نحو 1350 إصابة جديدة

أحصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الأحد، 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة؛ فيما سجلت عُمان 513 حالة جديدة، والكويت 838 حالة جديدة. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الإمارات 29485 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 285 حالة. وسجلت الصحة الإماراتية 561 حالة تعاف من المرض، ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات 15056، ليشكل ما نسبته 51.063 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.

من جانبها، أعلنت عُمان اكتشاف 513 حالة جديدة، ما يعتبر من أعلى المعدلات في السلطنة منذ انتشار الفيروس على أراضيها، في 24 شباط/فبراير الماضي. وبلغ مجموع حالات الإصابة بـ “كوفيد 19” في السلطنة 7770 حالة؛ فيما ارتفع عدد حالات التعافي من المرض إلى 1933، بزيادة 85 حالة جديدة. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالوباء إلى 21302؛ كما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 156، بعد تسجيل 8 حالات جديدة. وسجلت وزارة الصحة الكويتية 370 حالة شفاء من المرض؛ ليبلغ الإجمالي 6117، ما يشكل 28.716 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بفيروس “كورونا”. وتحتل الإمارات والكويت المركزين الثالث والرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي بعدد حالات الإصابة بـ “كوفيد 19″؛ في حين تتصدر السعودية القائمة، وتليها قطر.

المصدر: سبوتنيك