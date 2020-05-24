روحاني وأردوغان يؤكدان على إعادة فتح الحدود واستئناف التبادل التجاري

أكد الرئيسان الإيراني والتركي حسن روحاني، ورجب طيب أرودغان أهمية إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين في أسرع وقت ممكن. ووفقًا لموقع الرئاسة الإيرانية الأحد، “أكد الرئيس حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين في أسرع وقت ممكن”. وقال روحاني “يجب فتح الحدود البرية والجوية للبلدين في أقرب وقت ممكن ضروري مع مراعات البروتوكولات الصحية”. من جهته، أكد أردوغان “سأصدر الأوامر اللازمة لإعادة فتح حدود تركيا مع إيران واستئناف التبادل التجاري بين البلدين”.

المصدر: سبوتنيك