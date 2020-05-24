اقامة صلاة عيد الفطر السعيد في اكثر من 600 مسجد في مدينة قم

اقيمت مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في اكثر من 600 مسجد في مدينة قم مركز محافظة قم الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وافدا مراسل وكالة انباء “فارس” بان مراسم صلاة العيد جرت في مساجد قم مع التزام التوصيات الصحية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لما اعلنته لجنة اقامة الصلاة في مدينة قم فان امكانية اقامة صلاة عيد الفطر متوفرة في 80 بالمائة من مساجد المدينة مع التزام التوصيات الصحية.

وافاد التقرير بان صلاة عيد الفطر لم تجر في مرقد “السيدة فاطمة المعصومة (س)” ومسجد “جمكران” ومصلى “قدس” في قم.

المصدر: وكالة فارس