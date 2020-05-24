السيد عبد الملك الحوثي: نواجه عدوانا ظالما بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي

دعا قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، إلى التحشيد ودعم جبهات القتال في مواجهة العدوان السعودي الظالم. وقال السيد الحوثي خلال محاضرة رمضانية، “نحن شعبٌ نواجه عدواناً ظالماً، عدواناً بإشراف أمريكي، وتعاونٍ ومباركةٍ إسرائيلية، والموقف الأمريكي والإسرائيلي واضحٌ وصريحٌ ومعلنٌ، بالقول وبالفعل”.

وأضاف السيد الحوثي: “واجبنا الإيماني والديني والأخلاقي والإنساني والفطري والوطني، أن نتصدى لهذا العدوان بكل قوة، ونتحرك على كل المستويات، على المستوى العسكري دعم الجبهات بالرجال وبالمال، وأن تكون وتيرة التحشيد وتيرة نشطة وقوية”.

وشدد السيد الحوثي على أن السعودية والإمارات “أدوات تنفيذية تنفذ العدوان وتعمل لخدمة الأعداء”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا السيد الحوثي إلى “الاهتمام بالإنتاج الداخلي والاهتمام المستمر بالزراعة وعدم استهلاك ما بقي من المزارع في القات، والحرص على زراعة المحاصيل كالحبوب”.

وشدد السيد الحوثي على “ضرورة أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء دون فزعٍ وترويع”، مشيراً إلى “أن الحالة المعنوية من أهم متطلبات مواجهة الوباء ويجب أن تكون عالية جدًّا”.

المصدر: موقع المنار