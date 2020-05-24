السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: نحن شعب نواجه عدواناً ظالماً بإشرافٍ أمريكي وتعاونٍ إسرائيلي وواجبنا الإيماني والديني والفطري والوطني أن نتصدى لهذا العدوان بكل قوة وأن نتحرك على كل المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2020 - 00:08
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السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: نحن شعب نواجه عدواناً ظالماً بإشرافٍ أمريكي وتعاونٍ إسرائيلي وواجبنا الإيماني والديني والفطري والوطني أن نتصدى لهذا العدوان بكل قوة وأن نتحرك على كل المستويات
منذ 1 ساعة
23 May، 2020
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