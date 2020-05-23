وصول طائرة من باريس على متنها 155 مواطنا الى مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 22:32

وصول طائرة من باريس على متنها 155 مواطنا الى مطار بيروت

منذ 55 mins 23 May، 2020
مطار بيروت
لبنان

وصلت مساء اليوم إلى المطار، طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” قادمة من العاصمة الفرنسية – باريس، على متنها 155 مواطنا لبنانيا، وقد خضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة، والأجهزة المعنية في المطار، ثم نقلوا إلى الفندق المخصص لهم في بيروت.

وكان لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، جولة مساء اليوم، في المطار، حيث تفقد الطاقم الطبي وسير العمل والتدابير المتخذة في المطار، التي تترافق مع عملية وصول المغتربين اللبنانين من الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية

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