مستشفى الحريري: ارتفاع عدد المتعافين إلى 191 ولا حالات حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 511 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 57 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17 حالة.

كما أعلن شفاء 3 حالات من المرضى الموجودين داخل المستشفى، خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، إلى 191 حالة شفاء. وأكد أن “لا تسجيل لحالات حرجة جديدة، بعد تحسن الحالة الحرجة ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة العزل”. وذكر بأنه “لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية