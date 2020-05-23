وحدة إدارة الكوارث في صور: لا إصابات جديدة في القضاء

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء، كما لم تسجل أي حالة مشتبه بها حتى ساعة إعداد التقرير.

وتم تسجيل حالة شفاء تام، وذلك بعدما بينت الفحوصات المخبرية خلو المريض من الفيروس، مما يرفع عدد المتعافين إلى تسعة حالات.

كما صدرت نتيجة الحالة المشتبه بها التي سجلت أمس وهي سلبية.

وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وقد تماثل 9 منهم الى الشفاء التام.

كما أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنها بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وشددت على ضرورة الالتزام بالحجر، على أن تلاحق أية مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

ولفتت الى أنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام