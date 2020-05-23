أمل والشيوعي في النبطية: حادث كفررمان فردي وليس له طابع سياسي

عقد في مقر قيادة إقليم الجنوب في حركة “أمل” في النبطية، لقاء مشترك، بين قيادين من حركة “أمل” وآخرين من الحزب “الشيوعي اللبناني”، وحضره المسؤول التنظيمي في إقليم الجنوب في الحركة الدكتور نضال حطيط، مسؤول منطقة النبطية في “الشيوعي” المهندس حاتم غبريس.

وبعد الاجتماع، أكد الجانبان أن “ما جرى في كفررمان، هو حادث فردي، لا طابع سياسيا له، وهو قيد المعالجة والمتابعة من الجهات المختصة”، معربين عن احترامهما ل”حرية التعبير وإبداء الرأي للجميع، تحت سقف القانون، وعلى قاعدة أن الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية”.

كما شددا على “رفض التطاول على الرموز الوطنية، تحت أي ذريعة من الذرائع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام