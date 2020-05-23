ووهان تجري أكثر من 1.4 مليون اختبار لـ”كوفيد-19″ في يوم واحد

قالت سلطات الصحة المحلية في مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، إنها أجرت 1.470.950 مليون اختبار للكشف عن الفيروس يوم الجمعة.

وذكرت أنها أجرت مليون و729 اختبارا في اليوم السابق.

وبدأت ووهان حملة في 14 ايار لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ظاهرية للمرض، بعدما أكدت في التاسع والعاشر من مايو اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في 8 أبريل رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة أواخر العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم