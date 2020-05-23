جبهة العمل الإسلامي تهنىء بعيد الفطر

هنأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان اليوم، اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، بحلول عيد الفطر السعيد، داعية الله أن “يعيده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والنصر والتحرير، ويلهم المسؤولين في هذا الوطن الصغير السداد والحكمة والتوفيق وحسن الإدارة والتدبير، ويعملوا جاهدين مجتمعين على الإصلاح والتغيير الفعلي لا القولي، وعلى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

ودعت اللبنانيين إلى “الوعي والحكمة وتحمل المسؤولية وإدراك حجم المخاطر في حال التفلت غير المبرر وعدم التزام التدابير والمعايير والإرشادات والتوجيهات اللازمة والضرورية التي دعت إليها وزارة الصحة والحكومة، لحصر الوباء الخطير ومنع تفشيه وانتشاره”.

وهنأت بعيد المقاومة والتحرير، مشددة على “الثلاثية الدفاعية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وحق لبنان الطبيعي والمشروع في التصدي لأي حماقة أو عدوان صهيوني محتمل، وفي تحرير بقية الأراضي المحتلة ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام