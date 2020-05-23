حركة التوحيد الإسلامي: القدس ستبقى في وجدان الأمة رمزا لعنفوانها

اعتبر رئيس المكتب السياسي ل”حركة التوحيد الإسلامي” في طرابلس صهيب سعيد شعبان، في بيان، أن “القدس الشريف كانت وستبقى في وجدان الأمة وضميرها، رمزا لعنفوانها وعظمتها وعنوانا لعزتها وكرامتها، ويوم القدس العالمي الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية في ايران منذ أكثر من أربعة عقود لهو مبعث أمل في رفع راية القدس وفلسطين مجددا وتنكيس رؤوس المحتلين ووكلائهم، ففعاليات يوم القدس العالمي المختلفة اليوم تحمل في طياتها تأكيدا على أن تحرير بيت المقدس قضية الأمة المركزية والاستعداد لذلك من أوجب الواجبات”.

ودعا “كل المتواطئين المطبلين للتطبيع مع العدو الصهيوني بغاية الحفاظ على عروشهم وكراسيهم”، الى “قراءة التاريخ وتأمل الجغرافيا والرجوع الى رشدهم، فالشيطان الأكبر يتهالك والغدة السرطانية اسرائيل تعيش رهاب زوال حتمي، وانقراض طبيعي، ولن يكون للتجار العرب بائعي الأرض والعرض مكان، يوم التحرير المنتظر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام