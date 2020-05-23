حافلة “ذكر وقرآن” الرمضانية جالت في أحياء وشوارع عبرا

تابعت الحافلة الرمضانية “ذكر وقرآن” جولاتها التي ينظمها الفرع الثقافي لحزب الله في منطقة صيدا، في شوارع وساحات أحياء بلدة عبرا، في إطار المشروع الذي أطلقه مع بداية شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن تلاوة قرآنية لعدد من قراء القرآن وتواشيح إسلامية رمضانية.

وجابت الحافلة عددا من أحياء البلدة في جولة شملت على مدى ساعتين الشوارع والساحات في البلدة كافة، وسط ترحيب كبير من الأهالي الذين واكبوا أجواء التواشيح الرمضانية من على شرفات منازلهم، في حضور وإشراف مسؤول شعبة عبرا داني خاروف.

واختتمت الحافلة نشاطها بكلمة لرئيس التكتل الداعم للمقاومة الشيخ غازي حنينة الذي تحدث من وحي المناسبة وعن وداع شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام