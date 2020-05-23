تجارب قبل سريرية ناجحة على لقاح كوفيد 19 في روسيا

أكد مركز بحثي طبي روسي أن”التجارب قبل السريرية على لقاح كوفيد ١٩ قد تمت بنجاح و أظهرت نتائج جيدة و بالتالي يتوقع البدء بالتجارب السريرية على البشر منتصف حزيران/ يونيو المقبل، و بحسب مدير المركز فانه إختبر اللقاح على نفسه، واضاف أن”مركزه يخطط بدء إنتاج اللقاح على نطاق واسع مع نهاية صيف ٢٠٢٠ الحالي”.

و يذكر أن تسجيل الحالات في روسيا يسير نحو الاستقرار و التراجع المتدرج، فقد تم تسجيل 9434 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في على مساحة كافة مناطق الاتحاد الروسي خلال ال24 ساعة الاخيرة و بلغ إجمالي الإصابات 335882 – بحسب مقر العمليات، اما عدد ضحايا الفيروس في روسيا فقد بلغ 3388 بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الاخيرة مع ازدياد عدد المتعافين ب٨١١١ مواطن لهذا اليوم ليبلغ اجمالي المتعافين 107936 .

و يذكر ان اكثر من ٥٠ بالمئة من الحالات المكتشفة هي حالات دون عوارض في اشارة الى نجاح و تقدم عملية المناعة الجمعية المكتسبة، كما ان عدد الفحوصات تجاوز العشرة ملايين فحص و قد بدأت روسيا العمل على اجراء اختبارات مخبرية على المناعة المكتسبة ضد هذا الفايروس على نطاق واسع .

المصدر: موقع المنار