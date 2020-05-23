الصمد: مؤسف الاحتفال بالتحرير مع محاولة تمرير عفو عن العملاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2020 - 13:58

الصمد: مؤسف الاحتفال بالتحرير مع محاولة تمرير عفو عن العملاء

منذ 2 ساعة 23 May، 2020
جهاد الصمد
لبنان

هنأ النائب جهاد الصمد، في بيان اليوم، اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير “بعدما استطاعوا تحرير الجزء الأكبر من أراضيهم المحتلة من رجس العدو الإسرائيلي، وإعادتها إلى حضن الوطن، على أمل تحرير ما تبقى من أراض محتلة”.

وقال: “اللبنانيون بطبيعتهم شعب مقاوم، مما ساعدهم في الصمود في وجه الغطرسة الإسرائيلية لسنوات من غير أن يرفعوا الراية البيضاء، ومن ثم دحره عن أراضيهم، فالمقاومة قدر الشعوب الحرة في كل زمان ومكان”.

وختم: “من المؤسف أن هناك من يحاول تمرير قانون عفو عن عملاء العدو الإسرائيلي ومن يحملون جنسيته، في وقت يحتفل فيه اللبنانيون بالذكرى العشرين لتحرير أراضيهم، متناسين تضحيات اللبنانيين ودماء الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

السفير علي عبد الكريم علي_الرئيس الحص

السفير السوري بعد زيارته الحص: مؤمنون بانتصار خط المقاومة

استقبل الرئيس الدكتور سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، في حضور مستشاره الدكتور رفعت بدوي، سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، وتم عرض للتطورات الإقليمية والمحلية. اثر اللقاء، قال السفير السوري”الزيارة هي للاطمئنان على صحة الرئيس الحص والإصغاء لرؤيته تجاه تطورات المنطقة وما تواجهه من تحديات، وما ...