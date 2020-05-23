مستشفى سبلين الحكومي أجرى 250 فحص PCR في بلدات الاقليم

أجرى فريق متخصص من مستشفى سبلين الحكومي، بالتعاون مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي ووزارة الصحة العامة، فحوص الPCR، في بلدات حصروت والزعرورية، في حضور النائبين بلال عبد الله ومحمد الحجار، وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في الاقليم بلال قاسم، منسق “تيار المستقبل” في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، رئيسي بلديتي الزعرورية سلام عثمان وحصروت نظير سعادة وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير.

بعدها، انتقل الفريق الى مركز بلدية المطلة، وأجرى فحوصا لأهالي بلدات مزرعة الضهر وبسابا والمطلة والجليلية، في حضور النائبين عبد الله والحجار، قاسم، رؤساء بلديات المطلة أرنست عيد ومزرعة الضهر حسيب عيد وبسابا محمد العاكوم ومخاتير وأعضاء من المجلس البلدي وشخصيات.

ثم، انتقل الفريق الى بلدية جون وأجرى فحوصا لعدد من الأهالي، وبعدها الى بلدة المغيرية وأجرى فحوصا في حضور النائبين عبد الله والحجار، قاسم، قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، رئيس بلدية المغيرية سمير ضاهر والمخاتير والاعضاء.

وختم الفريق الطبي جولته في بلدة دلهون، حيث أجرى فحوصا، في حضور النائبين عبد الله والحجار، قاسم واعضاء المجلس البلدي والمختار.

وبلغ عدد الفحوص في البلدات المذكورة 250 فحصا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام