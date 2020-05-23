اداء الصلاة في محيط المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 12:06
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اداء الصلاة في محيط المسجد الاقصى
منذ 1 ساعة
23 May، 2020
خبر وصورة
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام
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