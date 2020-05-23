اداء الصلاة في محيط المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 12:06

اداء الصلاة في محيط المسجد الاقصى

منذ 1 ساعة 23 May، 2020
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خبر وصورة

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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