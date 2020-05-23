بلدية بعلبك تمنت على الاهالي التزام تعليمات مجلس الوزراء

أصدرت بلدية بعلبك بيانا تمنت فيه على الأهالي “التزام التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، الآيلة إلى منع تفشي كورونا والحفاظ على سلامة الناس والمجتمع”.

وتابعت: “نربأ بكم في هذه الأيام الفضيلة التراخي في تطبيق الإجراءات التي من شأنها المحافظة على السلامة الشخصية والعامة، ونراهن على وعيكم، خصوصا مع ازدياد الخطر وانتشار الفيروس، لذلك نرجو منكم، وكلنا أمل بتجاوبكم والتزامكم التوجيهات الاتية: تجنب الاختلاط، عدم التجمع في الأماكن العامة، الحفاظ على سبل الوقاية ما أمكن، وضع كمامات بشكل دائم، المحافظة على المسافة الآمنة”.

وشددت على أن “الظروف الحالية في ظل انتشار جائحة كورونا، تستدعي منا الامتناع عن بعض العادات والتقاليد التي نتبعها خلال عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة والعافية والأمن والأمان، لذا نأمل من أهلنا الكرام عدم فتح بيوت العزاء خلال أيام العيد، وتجنب القيام بواجب العزاء على قبور أحبائنا ما أمكن، وعدم تقديم القهوة وغيرها في المدافن”.

وختم البيان بالتأكيد أنه “بتحمل المسؤولية في هذه الظروف الحرجة، يبقى الاهل والأبناء والأصحاب بخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام