غوتيرش يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو إلى استلهام الرحمة والتعاطف من رمضان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 10:04

غوتيرش يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو إلى استلهام الرحمة والتعاطف من رمضان

منذ 27 mins 23 May، 2020
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الامم المتحدة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وتنمى لهم التوفيق.

ودعا غوتيرش، إلى استلهام دروس رمضان، المتمثلة في “الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن”.

جاء ذلك خلال حديث للأمين العام خلال مناقشة تفاعلية افتراضية، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: “كوفيد-19: تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة”.

وقال غوتيريش، إنه درج ومنذ أن كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، على إحياء تقليد سنوي يتمثل في القيام بزيارات تضامن رمضانية إلى المجتمعات المسلمة حول العالم.

أما هذا العام، فقال الأمين العام إن كوفيد-19 جعل هذا التقليد السنوي أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن زيارته هذا العام افتراضية، من خلال حلقة النقاش التفاعلية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه فرصة للاستماع من أعضاء هذه المنظمة ولتعزيز التزامه، متمنيا لهم التوفيق في هذه المناسبة السعيدة.

المصدر: وكالات

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