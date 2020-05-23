للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.. الصين تسجل صفر إصابات وصفر وفيات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، إنها سجلت حالتين جديدتين مشتبها بهما، إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي، والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض، تراجع من 35 يوم الخميس إلى 28 حالة يوم الجمعة.

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس، بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس، في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82971 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

المصدر: وكالة رويترز