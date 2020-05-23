العراق يسجل 87 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل مجموع المصابين إلى 3964.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات توزعت على محافظات بغداد، البصرة، النجف، السليمانية، أربيل، ديالى، كربلاء، المثنى، نينوى، وذي قار”.

وأضافت: “تم تسجيل 7 وفيات جميعها في العاصمة بغداد، و49 حالة شفاء من المرض”.

وأكدت الوزارة أنه “تم فحص 6070 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الجمعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 175 ألف و830”.

ولفتت الوزارة إلى أن المجموع الكلي للمصابين في البلاد وصل إلى 3964 حالة، وعدد الوفيات 147 حالة، فيما شفي من المرض 2532 حالة.

المصدر: وكالات