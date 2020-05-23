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May 23 2020 - 10:04

المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في الولايات المتحدة مليون و571617 والوفيات 94150

منذ 2 ساعة 23 May، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

وتشير هذه الأرقام، إلى حالات المرض التنفسي كوفيد-19 الناجم عن كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق للخميس 21 مايو، مقارنة مع أرقام المراكز المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالة رويترز

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