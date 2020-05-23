أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 23-05-2020
الأخبار
20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!
25 أيار: أرض الحريّة المقدّسة
دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟
إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين
النهار
التسويات المالية مجددا بديل “البرامج الورقية”؟
الصين “انتصرت” على كورونا والبرازيل تغرق في الأزمة
“يوم القدس”…تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل
الفطر غداً ومعه العطلة … والاحتفالات؟
الجمهورية
زحف كورني يهدد بحال طوارئ
من أين سيأتي »المركزي« بالدولارات لدعم الليرة؟
اللواء
مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
السراي ترحّب بمساهمة المصارف.. والحراك الأرثوذوكسي متمسك بحصته في التعيينات
الديار
نصرالله: من يراهن على تغيير موقفنا من القدس والمقدسات بفلسطين هو مشتبه
بتضامننا نكون اقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار نفط وغاز … ونكون بلداً لا يجوع
البناء
نصرالله: لا زالت واشنطن وتل أبيب أضعف ولا زلنا الأقوى رغم التطبيع والعقوبات
بري: لا للفدراليّة والمحاصصة ونعم للعلاقة مع سورية وقانون لا طائفي للانتخابات
المصدر: صحف