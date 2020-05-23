أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 23-05-2020

الأخبار

20 عاماً على التحرير: العام المقبل في القدس!

‫25 أيار: أرض الحريّة المقدّسة

‫دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟

‫إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين

النهار

التسويات المالية مجددا بديل “البرامج الورقية”؟

الصين “انتصرت” على كورونا والبرازيل تغرق في الأزمة

“يوم القدس”…تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل

الفطر غداً ومعه العطلة … والاحتفالات؟

الجمهورية

زحف كورني يهدد بحال طوارئ

من أين سيأتي »المركزي« بالدولارات لدعم الليرة؟

اللواء

مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!

السراي ترحّب بمساهمة المصارف.. والحراك الأرثوذوكسي متمسك بحصته في التعيينات

الديار

نصرالله: من يراهن على تغيير موقفنا من القدس والمقدسات بفلسطين هو مشتبه

بتضامننا نكون اقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار نفط وغاز … ونكون بلداً لا يجوع

البناء

نصرالله: لا زالت واشنطن وتل أبيب أضعف ولا زلنا الأقوى رغم التطبيع والعقوبات

بري: لا للفدراليّة والمحاصصة ونعم للعلاقة مع سورية وقانون لا طائفي للانتخابات

المصدر: صحف