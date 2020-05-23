ا ف ب :97 قتيلا وناجيان جراء تحطم الطائرة في باكستان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 07:58

ا ف ب :97 قتيلا وناجيان جراء تحطم الطائرة في باكستان

منذ 2 ساعة 23 May، 2020
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