479 وفاة و2960 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في المكسيك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 04:06

479 وفاة و2960 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في المكسيك

منذ 52 mins 23 May، 2020
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